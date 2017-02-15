Об эко-гастрономическом движении расскажут иркутянам на лекции клуба «Мой Байкал»

Открывается весенний сезон лекционного экологического клуба «Мой Байкал» 16 февраля 2017 года лекций известного в Иркутской области эколога Марины Рихвановой об эко-гастрономическом движении Слоу Фуд (Slow Food). В его основе – создание заведений общественного питания, в противовес фастфуду пропагандирующих традиционные для этой местности продукты питания. По разным оценкам сейчас это движение активно пропагандируют в 150 странах мира. Slow Food находит уникальные, исчезающие продукты, способствует их возрождению и продвижению на мировой рынок.

Как рассказала руководитель общественной организации «Мой Байкал», организатор лекционного экологического клуба Надежда Николаева, в этом сезоне лекции-встречи состоятся в школах Иркутска. Они запланированы на март и апрель. В мае принять участие в заседаниях лекционного экологического клуба смогут жители посёлка Еланцы, в июне – посёлка Хужир Ольхонского района.

В качестве лекторов выступят руководитель группы водолазных исследований и подводного мониторинга Лимнологического института СО РАН Игорь Ханаев, гидробиолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биологии водных безпозвоночных Лимнологического института СО РАН Олег Тимошкин, экологи, ученые и общественные деятели региона.

Встреча традиционно начнется в 18 часов в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина.

Фото "Байкал Инфо"