ОАО «РЖД» выделило 30 грантов для студентов ИрГУПСа

В 2017 году 30 грантов на разработку выпускных квалификационных работ присудят студентам Иркутского государственного университета путей сообщения. Как сообщает 18 апреля 2017 года пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, темы дипломных работ были определены ОАО «РЖД», часть из них связана с развитием железнодорожной инфраструктуры в Слюдянском районе Иркутской области.

Всего РЖД в 2017 году выделило 200 грантов. ИрГУПС стал вторым в рейтинге по количеству поддерживаемых проектов. В лидеры вырвался Московский государственный университет путей сообщения имени Николая II, ему присвоили 34 гранта. На третьем месте рейтинга – Петербуржский государственный университет путей сообщения имени Александра I.

Напомним, грант присваивается студентам, обучающимся по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» и «отлично» в течение не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих гранту. Студент должен принимать активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением, общественными организациями в течение года, предшествующего присуждению гранта.

Гранты студентам железнодорожных вузов России ОАО «РЖД» присуждает ежегодно.