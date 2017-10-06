О жизни и приключениях в России расскажет немка иркутянам

Встреча «Удивительные приключения немки в России» пройдет 7 октября 2017 года в 12:00 в библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского в Иркутске. Как 6 октября сообщает пресс-служба музея, мероприятие проведет уроженка Германии Надин Мюллер, которая более десяти лет живет в России и преподает здесь немецкий язык.

На встрече в рамках цикла лингвострановедческих занятий «German lifestyle» (немецкий образ жизни) она расскажет, как представляла себе жизнь россиян до поездки в Россию, с какими трудностями и неожиданными ситуациями ей пришлось столкнуться, изменились ли представления и ожидания от России у нее за прошедшее время.

Посетить мероприятие можно бесплатно, детали уточнить по телефону: 48-66-80 (доб. 500).

Фото с сайта библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского.