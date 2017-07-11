О встречах с Евгением Евтушенко расскажет в Иркутске фотограф Владимир Харитонов

Творческий вечер «Мой Евтушенко» фотокорреспондента литературного журнала «Сибирь» Владимира Харитонова начнётся в 16.00 20 июля 2017 года на ледоколе «Ангара» в Иркутске. Как сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея, мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения всемирно известного поэта. Вход свободный. Справки по тел.: 8-904-148-08-03; 33-62-30.

Владимир Харитонов познакомился с Евгением Евтушенко в редакции молодежной газеты в 1968 году и с тех пор не пропустил ни одного приезда поэта в родную Сибирь. В архиве фотографа хранятся десятки уникальных фотографий Евгения Евтушенко, а в памяти – сотни историй о встречах с великим поэтом, которыми фотокорреспондент впервые поделится с иркутянами.

Творческий вечер состоится в кают-компании отдела Ледокол «Ангара» Иркутского областного краеведческого музея.

Фото с сайта.