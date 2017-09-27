О связи Иркутска с космосом расскажут горожанам 3 октября

Источник: Байкал Инфо
27/09/2017 - 16:25

Очередная лекция проекта «Прогулки по старому Иркутску» под названием «Иркутск космический» начнётся в 18.00 3 октября 2017 года возле здания областного краеведческого музея по адресу: ул. Карла Маркса, 2. Как сообщает городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс», её автором станет доктор физико-математических наук, известный популяризатор астрономии в Иркутске Сергей Язев.   

Организаторы встречи напоминают, что именно в Иркутске в 1910 году появился первый профессиональный телескоп. Здесь же открылась первая публичная обсерватория - единственная на всем азиатском пространстве России. В Иркутске в 1931 году была создана астрономическая обсерватория при Иркутском государственном университете.

В Иркутске действует крупнейший научный центр по исследованиям космоса - Институт солнечно-земной физики СО РАН. Уникальный международный проект в области астрофизики реализует ИГУ - достаточно вспомнить о нейтринном телескопе в Байкале. Успешно работает в Иркутске Восточно-Сибирский филиал Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений. Сильны в городе и традиции любительской астрономии.

Справка. Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» завершает шестой уличный сезон проекта «Прогулки по старому Иркутску». В теплое время иркутские ученые и молодые исследователи раскрывают самые интересные факты из жизни представителей городской власти и простых горожан XIX-начала XX веков на городских улицах Иркутска, а в зимне-весеннее время проводят мероприятия в закрытых публичных помещениях. К каждому мероприятию издается специальная открытка.

Метки: Общество, Акция, Иркутская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс», Язев Сергей, Краеведение, Иркутск
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