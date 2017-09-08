О своих правах на примере сказочных героев узнали иркутские школьники

На примере сказочных героев детям рассказали о их правах во время работы клуба «Уроки Фемиды» в Иркутской библиотеке имени Марка Сергеева. Как 8 сентября 2017 года сообщила пресс-служба учреждения, для детей провели игру-путешествие о правах героев сказок «Сказочный калейдоскоп». На занятии по правовой грамотности побывали учащиеся младших классов школы №17 Иркутска. Библиотекарь рассказала детям о существовании международного правового документа «Конвенция о правах ребёнка».

Чтобы юные читатели лучше поняли материал, им предложили отправиться в виртуальное путешествие по сказкам и на примерах увидеть, как соблюдаются права литературных героев. Дети посмотрели фрагменты из мультфильмов, снятых по книжкам, отгадывали загадки, слушали отрывки из сказок «Красная Шапочка» Шарля Перро, «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого, «Три поросёнка» в переводе Сергея Михалкова, а также русских народных сказок «Заюшкина избушка», «Снегурочка», «Гуси-лебеди», «Маша и Медведь».

Школьникам рассказали, что, например, в сказке «Красная Шапочка» у девочки и её бабушки были нарушены права на личную неприкосновенность, жизнь и свободу, Буратино пошёл в школу, воспользовавшись правом на образование, а когда кот Базилио и лиса Алиса пытались отобрать у Буратино монеты, у него было нарушено право владеть своим имуществом, у трёх поросят было нарушено право на неприкосновенность жилища.

Для закрепления новой информации, мероприятие завершилось интерактивной игрой «Я – ребёнок! Я имею право». Дети ещё раз вспомнили права сказочных героев и к каждому праву подобрали соответствующую картинку-значок. После мероприятия школьникам представили книжно-иллюстративную выставку, специально подготовленную для клубного занятия.

Фото пресс-службы библиотеки.