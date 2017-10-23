О смерти актера Марьянова и баттле Оксимирона и Дизастера спрашивали иркутяне Яндекс

С 16 по 22 октября 2017 года самым популярным запросом (100 баллов) жителей Иркутской области в поисковой системе «Яндекс» была смерть актера Дмитрия Марьянова – люди искали информацию о кончине актера, его жене и причине смерти. Вторым по популярности стал рэп-баттл Оксимирона и Дизастера (82 балла), которые прошел на английском языке, поэтому читатели искали перевод баттла.

Также популярными были запросы по премьере и отзывам о фильме «Геошторм» (80 баллов), футбольному матчу «Спартак» – «Севилья» (77 баллов), премьере игры «South Park: The Fractured But Whole» (73 балла), землетрясению в Иркутске (69 баллов), премьере фильма «Последний богатырь» (67 баллов). Также иркутян интересовало состояние здоровья актёра Михаила Кокшенова (65 баллов), бой Александра Шлеменко и Гегарда Мусаси (65 баллов), футбольный матч ЦСКА – «Базель» (64 балла).

Справка: каждый день в мире происходит много разных событий. Они находят отражение в поисковых запросах пользователей. Яндекс посмотрел на изменения поисковых интересов жителей Иркутской области за текущую неделю. Мы выделили в топ тем события и истории (за исключением телесериалов, шоу), интерес к которым резко вырос в поиске Яндекса по сравнению с предыдущей неделей. Каждая из тем оценена по стобалльной шкале роста поискового интереса.