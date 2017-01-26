О путешествиях по льду Байкала расскажут иркутянам

Источник: Байкал Инфо
26/01/2017 - 11:20

О путешествиях по льду Байкала на коньках, велосипедах и пешком, немного о самом озере и его окрестностях, о климатических особенностях расскажут на очередной трэвел-встрече в областной библиотеке им. Молчанова-Сибирского в Иркутске по адресу: ул. Лермонтова, 253. Как сообщает пресс-служба библиотеки, мероприятие начнётся в 19:00 26 января 2017 года. гости встречи узнают о долгих и не очень походах по льду, снаряжении, организации ночевок, специфике передвижения и возможных опасностях. С ними также поделятся информацией о походах по замерзшему Хубсугулу, монгольскому брату Байкала, поведают об увлекательной гонке «Ледовый шторм», которая в 2017 году уже в пятый раз пройдёт на Байкале.

Фото Б. Слепнёва.

Метки: Общество, Иркутская областная библиотека им. Молчанова-Сибирского, Байкал, Путешествия, Туризм, Иркутск
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