О принятых в первой половине 2017 года законопроектах рассказал председатель ЗС Приангарья

О работе Законодательного собрания Иркутской области в первой половине 2017 года рассказал 6 июля его председатель Сергей Брилка. По его словам, за шесть месяцев было рассмотрено 92 законопроекта, из них 59 принято в окончательном чтении, отклонен один. Принято также 264 постановления, проведено два правительственных и три муниципальных часа, восемь обращений признаны депутатскими запросами. Об этом сообщает пресс-служба ЗС региона.

В главный финансовый документ региона – закон о бюджете – дважды вносились корректировки, предусматривающие рост доходов и расходов. Во время мартовской корректировки были распределены дополнительные доходы в размере 18,4 млрд рублей, в июне областной бюджет увеличился еще на 6,7 млрд рублей. Эти деньги направили на исполнение майских указов президента России, на переселение из ветхого и аварийного жилья, на подготовку к отопительному сезону, на меры социальной поддержки, в том числе семей с детьми, на развитие сельского хозяйства, на строительство и капитальный ремонт социальных объектов. Была также предусмотрена финансовая помощь для муниципальных образований. Особое внимание депутаты уделяют развитию массового спорта и здравоохранения.

Большой резонанс вызвал законопроект о бесплатном питании для школьников из многодетных и малоимущих семей. Как пояснил Сергей Брилка, для того, чтобы стоимость питания учитывала инфляционные процессы, депутаты предложили особый механизм расчета. Со следующего года стоимость питания для школьников будет устанавливаться ежегодно нормативно-правовым актом правительства Иркутской области не позднее 1 июля. При расчете стоимости бесплатного питания будет использоваться набор пищевых продуктов, удовлетворяющий не менее 30% суточной потребности в пищевых веществах и энергии учащихся различных возрастных групп, а также данные органов статистики о стоимости потребительских цен на продукты питания.

Изменениями, принятыми в закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», девятиклассникам, не получившим аттестат об основном общем образовании, предоставляется возможность прохождения профессионального обучения. При этом обязательным условием является обучение и по основным общеобразовательным программам, так как общее образование является обязательным для всех.

На июньской сессии Законодательного собрания были приняты изменения в закон «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области». Это позволит ежегодно выплачивать по 2 тыс. рублей ко Дню Победы людям, имеющим указанный статус и не имеющим при этом статуса ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

В связи с пожарами, произошедшими в апреле этого года на территории Зиминского, Киренского, Аларского, Заларинского районов и города Черемхово, были внесены изменения в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», позволяющие бесплатно предоставлять участки погорельцам. В первом чтении в июне также были приняты законопроекты, направленные на ликвидацию дефицита медицинских кадров. Один из законопроектов предлагает возложить полномочия по привлечению медицинских кадров, в том числе обеспечение жильем, на правительство Иркутской области. При этом данные полномочия не снимаются с органов местного самоуправления, исполняющих их в настоящее время: они также могут создавать условия для привлечения врачей, если это позволяет местный бюджет. Вторым законопроектом предполагается поддержка студентов-медиков, обучающихся по программам «педиатрия» и «лечебное дело»: студентам, имеющим высокие баллы по ЕГЭ по профильным предметам или являющимся победителям олимпиад, предлагается выплачивать стипендию из областного бюджета в размере 5 тыс. рублей ежемесячно, студентам, поступившим по целевым направлениям, в размере 3 тыс. рублей. «Наши соседи из других регионов успешно используют этот инструмент. В частности, в Красноярском крае стипендии выплачивают студентам, обучающимся по 46 программам. И эта мера дает хорошие результаты», – подчеркнул Сергей Брилка.

Парламентарий также рассказал, что в течение года депутаты совершили 20 поездок в разные территории Иркутской области, где говорили с населением об их проблемах, посетили школы, детские сады, больницы. По итогам этих поездок были приняты различные решения. По словам парламентария, чаще всего людей беспокоят вопросы здравоохранения. Поэтому на это депутаты обращают особое внимание в своей работе.