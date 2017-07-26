О положительном ВИЧ-статусе узнали три участника тестирования на вокзале Иркутска

Тестирование на ВИЧ на вокзале станции Иркутск-Пассажирский и в Иркутской нефтяной компании 25 июля 2017 года прошли 204 человека в ходе всероссийской акции по бесплатному и анонимному тестированию. Как сообщает пресс-служба Иркутского областного центра СПИД, результаты трех тестов, которые были сданы на вокзале, оказались положительными. Среди сдавших их людей были и иногородние. Им оказали психологическую помощь и порекомендовали обратиться в поликлинику или Центр СПИД по месту жительства.

Тестирование и консультирование на вокзале в Иркутске продолжится до 27 июля. Сотрудники Центра СПИД будут дежурить в передвижном пункте медицинского освидетельствования у второго подъезда вокзала с 10.00 до 18.00. Помощь им окажут волонтеры международного движения «Танцуй ради жизни» (dance4life). В ходе акции также проходит тестирование в трудовых коллективах Иркутской нефтяной компании, Иркутского авиационного завода, вагонного депо «Иркутск – Пассажирский» и регионального представительства компании «Газпром – Добыча Специалисты Центра СПИД и волонтеры отправятся в спецвагоне-лаборатории в Красноярск 28 июля.

Напомним, Всероссийскую акцию по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ организовало Министерство здравоохранения РФ совместно с Российскими железными дорогами. В ее рамках специализированный вагон пройдет в составе поездов дальнего следования по территории 24 регионов с повышенным распространением болезни. Во время движения поезда пройти тест и получить консультацию бесплатно и анонимно смогут все желающие пассажиры. В крупных городах лаборатория делает остановки и проводит акции на вокзалах.

В Иркутске акцию открыл директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай. «Что нужно, чтобы узнать свой ВИЧ-статус? Нужно всего лишь пройти тест. Что дает это знание? Это знание дает будущее, это знание дает уверенность в том, что если ответ будет положительным, то можно жить нормальной жизнью, можно родить здоровых детей, можно жить так, как живут все остальные люди, - сказал он.- Сегодня государством делается очень многое, чтобы увеличить доступность антиретровирусной терапии, для того чтобы увеличить охват тестированием, для того чтобы увеличить мотивирование».

Участники акции подчеркнули, что Иркутская область остается одним из немногих регионов со стабильно низким уровнем передачи вируса иммунодефицита от матери ребенку. «Беременным женщинам и роженицам сегодня оказывается полный комплекс медицинской помощи, благодаря этому при выполнении рекомендации врачей шанс передать вирус ребёнку практически стремится к нулю, - рассказала главный врач Иркутского городского перинатального центра, председатель думы Иркутска Ирина Ежова. – Мы стараемся не допустить передачу вируса в следующие поколения».

Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова напомнила, что в начале 2000-х годов в Приангарье от большого числа детей, родившихся с диагнозом ВИЧ, отказывались матери. «Тогда на базе городской инфекционной больницы пришлось даже открывать специализированное отделение для таких новорождённых. Тогда даже среди медицинского персонала по отношению к ним порой бытовал страх: некоторые к детям просто боялись подойти. ВИЧ-инфекция считалась гарантированно смертельным заболеванием, - рассказала она. - Наука и медицина не стоят на месте. И теперь дети с такой особенностью могут прожить нормальную, долгую и здоровую жизнь. И не только дети, но и взрослые, которые тоже столкнулись с таким диагнозом, могут прожить жизнь абсолютно обычного человека».

Зампред подчеркнула, что недопустима любая дискриминация по отношению к таким людям. Валентина Вобликова заметила, что задача правительства Иркутской области, в том числе, заключается в том, чтобы постараться изменить отношение к ним. «Нынешние школьники и студенты уже гораздо более проинформированы о ВИЧ. У нас большая надежда на молодое поколение, что они будут вести себя более безопасно и эта болезнь уйдет в историю», - добавила она.

Главный врач Иркутского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД) Юлия Плотникова подчеркнула, что тест на ВИЧ важно проходить регулярно, потому что в течение нескольких лет болезнь протекает без явных симптомов. « Мы говорим, что больные ВИЧ-инфекцией – уже давно не обречённые люди, но всегда напоминаем, что вовремя начатое лечение всегда более эффективно, поэтому как положительный, так и отрицательный результат теста способен буквально сохранить ваше здоровье», - добавила она.

Справка. ВИЧ-инфекция в Иркутской области выявляется чаще всего среди лиц старше 30 лет. Главная причина распространения болезни – незащищённые сексуальные контакты. В среднем ими обусловлены каждые три новых диагноза из четырех. В регионе проживают более 35 тыс. человек с вирусом иммунодефицита в организме.

Фото пресс-службы Иркутского областного центра СПИД.