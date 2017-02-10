О невротических расстройствах и их лечении расскажут жителям Иркутска

Лекция Андрея Сергеева, психиатра-нарколога Иркутского областного психоневрологического диспансера, о невротических расстройствах пройдёт 14 февраля 2017 года в 15.00 в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. Как сообщает библиотека, невротические расстройства – большая разнородная группа преходящих функциональных расстройств, обусловленных острыми или хроническими психологическими травмами. На лекции можно будет узнать о том, что такое невротическое расстройство, какие их виды существуют, каковы их причины, симптомы и лечение.

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