О невротических расстройствах и их лечении расскажут жителям Иркутска

Источник: Байкал Инфо
10/02/2017 - 17:22

Лекция Андрея Сергеева, психиатра-нарколога Иркутского областного психоневрологического диспансера, о невротических расстройствах пройдёт 14 февраля 2017 года в 15.00 в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. Как сообщает библиотека, невротические расстройства – большая разнородная группа преходящих функциональных расстройств, обусловленных острыми или хроническими психологическими травмами. На лекции можно будет узнать о том, что такое невротическое расстройство, какие их виды существуют, каковы их причины, симптомы и лечение.

Адрес библиотеки: Иркутск, ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет». Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110). Вход свободный.

 

Метки: Жизнь, Здравоохранение, Иркутск
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