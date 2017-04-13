О нелёгкой доле солдата расскажет выставка в краеведческом музее в Иркутске

Выставка «Нелегкая доля солдата» откроется в 10:00 19 апреля 2017 года в здании детского музейного центра областного краеведческого музея в Иркутске. Как сообщает пресс-служба музея, в экспозицию войдут макеты оружия, амуниция и документы периода Великой Отечественной войны и конца XX века. Посетители увидят макеты револьверов, пистолетов Маузера, Люгера, пистолетов-пулеметов Шпагина, Томпсона, Шмайссера, современные образцы оружия – макеты пулемета «Миниган» и автомата Калашникова, а также макеты холодного оружия, в том числе шашек и штык-ножей.

Макеты оружия и реконструкцию солдатской амуниции можно будет подержать в руках и примерить.

На выставке по предварительным заявкам будет проводиться «Курс молодого бойца», который представляет собой основы военной подготовки школьников по следующим направлениям: мастер-классы по сборке и разборке оружия, надеванию защитного костюма Л1 и противогаза, а также основы военно-медицинской подготовки (накладывание жгутов, переноска раненых).

Выставка будет работать до конца лета по адресу: ул. 3-го Июля, 21Б. Цена билетов от 100 до 200 рублей. Дополнительную информацию можно узнать по телефону (3952) 259-822.

Фото с сайта.