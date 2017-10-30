О назначении повторных выборов ректора попросит ИГУ Минобрнауки РФ

Источник: Байкал Инфо
30/10/2017 - 17:49

О назначении повторных выборов ректора будет ходатайствовать Иркутский государственный университет перед Министерством науки и образования РФ, потому что на конференции работников и студентов 30 октября 2017 года ни один из двух кандидатов не набрал 50% + 1 голос. Об этом сообщает пресс-служба ИГУ. Если процедура повторных выборов пройдёт до 5 декабря и в результате неё будет избран ректор, то он приступит к исполнению обязанностей уже с 6 декабря. Если нет, то Минобрнауки РФ с 6 декабря назначит временно исполняющего обязанности ректора вуза, потому что у действующего ректора Александра Аргучинцева заканчивается срок полномочий.

Напомним, ранее Минобрнауки одобрило две кандидатуры на участие в выборах - Александра Аргучинцева и проректора по научной работе и международной деятельности Александра Шмидта. Первое голосование не определило победителя. В голосовании участвовали 113 делегатов: 55 отдали голоса – за Александра Аргучинцева, 54 – за Александра Шмидта. Остальные бюллетени оказались недействительными. 

Согласно уставу, если голосование на конференции работников и обучающихся ИГУ проводилось по двум кандидатурам, но никто не набрал необходимого количества голосов, выборы признаются несостоявшимися. А если выборы ректора признаны несостоявшимися или недействительными, они проводятся повторно в срок, который согласует Минобрнауки РФ.

«Благодарю всех за участие, за активную работу. И отдельно благодарю всех за участие в процедуре аккредитации университета, - обратился ректор ИГУ Александр Аргучинцев к участникам конференции. - Думаю, именно здесь университет показал себя единым целым, каковым, я надеюсь, он и будет в дальнейшей работе». 

Напомним, ректор ИГУ избирается тайным голосованием на конференции работников и обучающихся вуза на срок до 5 лет из числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке. Срок действия полномочий в должности ректора ИГУ Александра Аргучинцева заканчивается 5 декабря. 

В июле 2017 года ученый совет ИГУ утвердил шесть кандидатур на пост ректора вуза (процедура выдвижения завершилась 30 июня). Аттестационная комиссия по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 3 октября одобрила для участия в выборах ректора две кандидатуры - Александра Аргучинцева и Александра Шмидта.

Метки: Общество, Аргучинцев Александр, Иркутская область, Иркутский государственный университет, Шмидт Александр, Образование
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