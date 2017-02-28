О модернизации РЖД расскажу иркутянам прямо на колёсах

Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» 1 и 2 марта 2017 года будет работать на станции Иркутск-Пассажирский Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба магистрали. ПВЛК – уникальный поезд, в состав которого входят вагоны с выставочными экспозициями, которые демонстрирует новейшие решения, применяемые в процессе модернизации российских железных дорог и внедрения научно-технических проектов в производство и бизнес.

В каждом вагоне комплекса работает экскурсовод. Работать ПВЛК будет с 10:00 до 19:00 (перерыв: с 13:00 до 14:00). Детям до 14 лет, студентам, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями вход свободный, стоимость посещения экскурсий для взрослых составляет 70 рублей. Выставка на колесах регулярно курсирует по всей сети железных дорог России. Его экспозиции постоянно обновляются. В этом году проект посвящён 80-летию аппарата по безопасности движения поездов.

Из Иркутска поезд отправится в Сочи с остановками на ключевых станциях железных дорог, где каждый желающий получит возможность ознакомиться с экспозициями поезда. На свою конечную станцию ПВЛК прибудет в апреле 2017 года.

Фото из архива "Байкал Инфо".