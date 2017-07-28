О методах воспитания детей призовут задуматься родителей Иркутска

Акция «Лучший воспитатель – доброта», которая призовёт взрослых задуматься о методах воспитании детей, пройдёт в цирке Иркутска (ул. Пролетарская,13) в 15.00 29 июля и в 11.00 30 июля 2017 года. Как сообщают организаторы, в фойе цирка устроят выставки с интерактивными площадками, а также фотозоны, иллюстрирующие, с каким терпением, поддержкой и верой животные воспитывают своих детенышей. Родителям предложат найти ответы на вопросы о том, как нужно вести себя с ребёнком в разных ситуациях, к примеру, когда он шалит, не слушается, когда дети дерутся. У каждой инсталляции гости акции будут голосовать жетонами за правильные, по их мнению, варианты, в финале ведущий объявит, какой из них оказался самым популярным.

Родители также смогут поучаствовать в некоторых инсталляциях, цель которых – продемонстрировать, что ребёнку необходимы поддержка, забота, умеренный контроль. К примеру, в инсталляции «Контроль давления» взрослым предложат просунуть воздушный шар в кольцо такого же диаметра, что возможно, только проявив терпение и аккуратность. Все инсталляции будут сопровождаться рассказами о важнейших принципах детско-родительских отношений и диалоговых методах воспитания.

Со всеми экспонатами выставки можно будет сфотографироваться и получить бесплатные снимки на память. Фото участников будут сразу распечатаны и развешены на стенде. А в финале мероприятия для участников акции будет разыграна лотерея с ценными призами.

Также в ходе акции взрослые смогут узнать о возможностях портала для ответственных родителей «Я – родитель» и присоединиться к движению «Россия – без жестокости к детям» и выразить свое отношение к насильственным методам воспитания.

Организаторы акции «Лучший воспитатель – доброта» - Российская государственная цирковая компания и фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - некоммерческая организация, созданная указом президента РФ ( http://fond-detyam.ru/). Акция пройдёт в Брянске, Екатеринбурге, Иваново, Перми, Кирове, Ярославле, Оренбурге, Ставрополе, Сочи, Иркутске, Самаре и Воронеже.

Фото фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.