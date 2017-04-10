О методах обогащения минерального сырья узнали студенты в инжиниринговом центре ИГУ

Первый курс открытых лекций прошёл в инжиниринговом центре по переработке техногенного сырья Иркутского государственного университета. Тема курса – «Изучение вещественного состава и обогащение полезных ископаемых», материалы разработали ведущие инженеры центра и преподаватели геологического факультета ИГУ. Как сообщает 10 апреля 2017 года пресс-служба вуза, лекции, проведение которых согласовано ученым советом геологического факультета ИГУ, прослушали студенты-геологи.

Преподаватели и слушатели рассмотрели основные методы обогащения минерального сырья и актуальные методы изучения вещественного состава, методы анализа пород и руд и их значение для разработки технологии обогащения. Особое внимание на лекциях уделили изучению техногенного минерального сырья и проблеме комплексного извлечения ценных компонентов из песков и руд месторождений полезных ископаемых.

«Эффективное взаимодействие специалистов всех отраслей горнодобывающей промышленности – геологов, горняков, обогатителей, металлургов – очень важно для решения прикладных и производственных задач, – сказал директор инжинирингового центра ИГУ, начальник отдела комплексного использования минерального сырья Института земной коры СО РАН Сергей Прокопьев. – Специалисты горнодобывающей отрасли имеют дело со сложным, труднообогатимым сырьем» Оп его словам, совершенствование методов изучения и извлечения открыло возможность вовлечения в переработку хвостов обогатительных фабрик и отходов металлургической промышленности. Учёный заметил, что геолог должен понимать эти проблемы и знать возможности их решения. По итогам лекций студенты получили сертификаты, которые повысят конкурентоспособность выпускников геологического факультета ИГУ.

Напомним, в июне 2016 года ИГУ стал одним из победителей конкурса Министерства образования и науки РФ по созданию и поддержке инжиниринговых центров на базе высших учебных заведений. На конкурс университет представил проект создания центра по переработке техногенного минерального сырья, разработанный, в том числе, с участием специалистов геологического факультета. Инжиниринговый центр 1 июля стал структурным подразделением научно-исследовательской части ИГУ. Основной вид деятельности центра - подготовка к переработке техногенных месторождений твердых полезных ископаемых, внедрение современных технологий обогащения полезных ископаемых и модернизация существующих предприятий горного профиля.

Фото с ИГУ.