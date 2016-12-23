О кадастровой стоимости недвижимости расскажут жителям Приангарья во время горячей линии

О кадастровой стоимости недвижимости расскажут жителям Иркутской области по телефонам горячей линии специалисты. Как сообщает пресс-служба Кадастровой палаты региона, 26 декабря 2016 года в учреждении будет работать горячая линия. Звонки будут приниматься с 14:00 до 17:00 часов по телефонам в Ангарске: 8(3955) 69-43-96, 8(3955) 69-43-58. На вопросы жителей региона ответят заместитель начальника отдела определения кадастровой стоимости Инна Владимировна Захарова и ведущий инженер Светлана Владимировна Плаксина.