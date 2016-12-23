О кадастровой стоимости недвижимости расскажут жителям Приангарья во время горячей линии

Источник: Байкал Инфо
23/12/2016 - 16:20

О кадастровой стоимости недвижимости расскажут жителям Иркутской области по телефонам горячей линии специалисты. Как сообщает пресс-служба Кадастровой палаты региона, 26 декабря 2016 года в учреждении будет работать горячая линия. Звонки будут приниматься с 14:00 до 17:00 часов по телефонам в Ангарске: 8(3955) 69-43-96, 8(3955) 69-43-58.  На вопросы жителей региона ответят заместитель начальника отдела определения кадастровой стоимости Инна Владимировна Захарова и ведущий инженер Светлана Владимировна Плаксина.

Метки: Общество, Иркутская область, Недвижимость
Также в рубриках: 
В Братске и Усть-Куте подобрали площадки для строительства жилья экономкласса
В Иркутске и Иркутском районе принимают заявления от желающих купить жилье экономкласса
Центр социально-правовой помощи женщинам просит у О. Носенко содействия в получении помещения
Поддержкой сельского хозяйства и решением жилищных проблем селян УОБО занимался К. Алдаров
Обеспечение ветеранов ВОВ жильем в Иркутской области находится на контроле ЗС
Исключить из фида:  0