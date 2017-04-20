О гениях Иркутской области расскажут во время «Библионочи» в Молчановке

Иркутян приглашают принять участие в акции «Библионочь-2017», которая пройдет 21 апреля с 20:00 до 00:00 в библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. Как 19 апреля сообщила пресс-служба библиотеки, темой акции стала «Гений места: новое прочтение». Посетителям расскажут о знаменитых сибиряках, которые прославляют Иркутскую область. Во время акции все этажи библиотеки окажутся в распоряжении участников – от книгохранилища и до «Литературного кафе». Гостей ждут мастер-классы, лекции, инсталляции, квесты, игры, живая музыка. Посетить мероприятие можно бесплатно.

«Точкой притяжения гениев места – тех, кто творит, создает, усердно работает – является то пространство, которое его окружает. И оно же становится источником вдохновения и силы. Иркутск, Байкал – это места с мощнейшей энергетикой. Сюда хочется возвращаться вновь для восполнения внутренних ресурсов. Выбранная тема «Библионочи-2017» – это желание рассказать о тех, кто своей работой, деятельностью, талантом раскрывает сущность нашего сибирского города», – сообщают в пресс-службе.

Фото с сайта библиотеки.