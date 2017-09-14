О чистой питьевой воде для населения Иркутской области призвал не забыть спикер ЗС Сергей Брилка

Об одной из важнейших проблем – обеспечении населения Иркутской области чистой питьевой водой – необходимо вести речь на Международном Байкальском водном форуме, который проходит в Иркутске 14-15 сентября 2017 года. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Сергей Брилка, сообщает пресс-служба ЗС.

«В целом ряде населённых пунктов воду берут из открытых источников, и на её качество влияют сезонные факторы. Вода, добываемая из подземных источников, отличается высоким уровнем минерализации – большим содержанием железа, марганца, других примесей, часто не пригодна для употребления и требует дополнительной очистки, - сказал Сергей Брилка. - Особенно остро ситуация с добычей воды из подземных источников обстоит в Усть-Ордынском Бурятском округе. Усилия, которые сегодня предпринимаются для решения проблемы обеспечения чистой водой жителей области, необходимо интенсифицировать, поскольку от этого напрямую зависит качество жизнь и здоровье населения».

Сергей Брилка вместе с коллегами Кузьмой Алдаровым, Романом Габовым и Владимиром Матиенко принял участие в открытии Байкальского международного водного форума. БЭМФ организован правительством Иркутской области при поддержке Федерального Собрания и правительства Российской Федерации, он приурочен к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий, объявленных в России в 2017 году. На повестке дня – политическая, экологическая и историческая проблема – достижение сбалансированности решения задач охраны уникальной экологической системы Байкала и вопросов её социально-экономического развития».

Участниками форума стали представители власти, общественности, науки и бизнеса из 24 стран и 20 регионов России. Деловая программа форума разделена на шесть тематических секций, посвященных вопросам государственного регулирования и международного опыта в вопросах сохранения водных экосистем, формированию экологической культуры населения, инновационным технологиям водоочистки и развитию экотуризма. Выставочная часть мероприятия призвана привлечь новые инновационные и энергосберегающие технологии и оборудование для решения вопросов сохранения эко- и биосистемы Байкала.