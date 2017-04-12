О безопасности на железной дороге рассказали ученикам 300 школ вблизи ВСЖД

Профилактические акции по безопасности на железной дороге проводит ВСЖД с учениками 300 школ Иркутской области и Республики Бурятия. Как 12 апреля 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, детям рассказывают о правилах поведения на железной дороге, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье, для школьников проводятся конкурсы детского рисунка.

В апреле рамках акции «Каникулы» вместе с сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте железнодорожники провели рейды на станциях и перегонах ВСЖД. Детская железная дорога организовала для педагогов региона круглый стол по профилактике безопасности несовершеннолетних на транспортных объектах.

По словам заместителя начальника службы охраны труда и промышленной безопасности ВСЖД Сергей Трофименко, с 2007 по 2016 годы на магистрали травмировано 128 детей, из них 72 – смертельно. В том числе 33 были поражены электротоком при приближении к контактному проводу, находящемуся под напряжением 27,5 тыс. вольт, из них 10 детей смертельно.

ВСЖД обращается к детям и их родителям с призывом соблюдать правила безопасности на железной дороге. Необдуманные поступки вблизи железнодорожного полотна и линий электропередачи могут привести к трагическим последствиям. Уважаемые взрослые, не оставляйте детей без присмотра на объектах инфраструктуры, напоминайте им о правилах поведения на железной дороге.

Фото из архива "Байкал Инфо".