Новый вокзал открылся на станции Заиграево ВСЖД

Новый вокзал открылся22 декабря 2016 года на станции Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в новом здании есть все необходимые помещения пассажирского комплекса - от билетной кассы до буфета. На вокзале расположены комнаты сотрудников полиции, медицинский пункт. В распоряжении пассажиров с детьми имеется специально оборудованная комната, а также отдельный санузел с душевой и помещением для стирки и сушки белья. На вокзале имеется вся необходимая инфраструктура и техническое оснащение для удобства маломобильных пассажиров.

Цокольный этаж здания выделен для железнодорожников, обеспечивающих безопасность движения поездов и технологический процесс работы станции Заиграево.

При строительстве вокзала применяли энергосберегающие технологии: светодиодное освещение, воздушная климатическая система. Здание вокзала оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара. Общая площадь благоустроенной территории составила более 8,7 тыс. кВ. м. Затраты ОАО «РЖД» на строительство вокзала Заиграево составили более 264,6 млн рублей.

«Взяв курс на клиентоориентированность, ОАО «РЖД» реализует комплексный подход к организации как грузовых, так и пассажирских перевозок. Открываются современные железнодорожные вокзалы, появляются новые маршруты пассажирских и пригородных поездов, усиливаются объекты инфраструктуры, увеличиваются скорости движения, - отметил на торжественной церемонии открытия вокзала начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов. - Реализация этих проектов была бы невозможной без взаимного сотрудничества с Правительством Республики Бурятия».

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подчеркнул, что железная дорога - надёжный партнёр республики. «Мы всегда чувствуем поддержку в решении очень важных проблем, возникающих на территории Бурятии», - заметил он.

Современное здание нового вокзала общей площадью 912,4 кв. м более чем в три раза превышает размеры прежнего вокзала 1914 года постройки и полностью удовлетворяет потребности в пассажиропотоке станции.

Фото из архива "Байкал Инфо".