Новый стадион построят при училище олимпийского резерва в Ангарске

Начать строительство стадиона с профессиональным покрытием планируется в 2017 году на территории спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва в Ангарском городском округе. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Валентину Вобликову. Она уточнила, что сейчас объявлен конкурс на разработку проекта стадиона. Зампред правительства напомнила, что за пять лет в ремонт и модернизацию муниципальных и государственных оздоровительных лагерей вложено более 220 млн. рублей.

Как сообщил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев, летом 2017 года в спортивно-оздоровительном комплексе училища олимпийского резерва в АГО за четыре смены планируется оздоровить 750 юных спортсменов, занимающихся в областных спортивных школах. Первая смена прошла с 1 по 19 июня, вторая смена – с 22 июня по 10 июля, третья смена проходит с 13 по 31 июля, четвертая смена – с 3 по 21 августа.

Павел Богатырев сообщил, что сейчас в лагере отдыхают дети, проходящие спортивную подготовку в областных спортшколах и областных спортшколах олимпийского резерва. Для них ежедневно проводят тренировки по профильным видам спорта, различные культурные, творческие, физкультурно-спортивные мероприятия. За четыре смены в спортивно-оздоровительном комплексе отдохнут дети, занимающиеся легкой атлетикой, греко-римской и вольной борьбой, дзюдо, боксом, лыжными гонками, самбо, велоспортом, художественной гимнастикой, футболом, спортивной аэробикой и другими видами спорта.

За первую смену в спортивно-оздоровительном комплексе училища олимпийского резерва отдохнули 237 юных спортсменов, с которыми занимались 15 тренеров, за вторую смену – 212 детей и 15 тренеров. В третьей смене участвуют 155 спортсменов и 11 тренеров. Кроме того, организован отдых детей за счет иных источников финансирования за первую смену 113 ребятишкам, за вторую смену – 137, за третью смену – 194.

Перед началом летней оздоровительной кампании в спортивно-оздоровительном комплексе прошёл выборочный и косметический ремонт, санитарно-технические работы, аккарицидная обработка территории комплекса. В комплекс подобрали квалифицированный персонал, в том числе работников пищеблока, педагогов и медиков.

Валентина Вобликова напомнила, что все члены правительства региона в обязательном порядке по графику выезжают в оздоровительные учреждения и проверяют работу детского лагеря. «Мы должны понимать, чем занимаются дети, насколько организован досуг. Лагерь училища олимпийского резерва особенный, здесь особенная спортивная атмосфера, - сказала она. - Традиционно представлены почти все виды спорта, которые развиваются в детско-юношеской среде в разных муниципалитетах региона. Спектр спортивных направлений достаточно широк, - есть возможность не только отдыхать, но и продолжать тренировки, сейчас многие готовятся к соревнованиям европейского уровня. В каждом оздоровительном лагере мы смотрим, что необходимо сделать, чтобы он с каждым годом становился лучше».

Фото с сайта правительства Иркутской области.