Новый пункт выдачи электронных проездных появился в Иркутске

Новый пункт выдачи электронных единых социальных проездных для общественного транспорта начал работать в Иркутске. Как 12 апреля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на председателя комитета городского обустройства Елену Федорову, билеты льготникам выдают по адресу: ул. Декабрьских событий, 107б в МКУ «Сервисно-регистрационный центр». Работает новый пункт во вторник и четверг с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 18:00; в среду с 08:00 до 10:00, в субботу с 08:00 до 12:00.

На данный момент выдано уже около 30% от общего числа льготных проездных билетов. Напомним, что наряду с новым пунктом по-прежнему продолжают работу восемь центров приема заявлений. Кроме того, организован мобильный пункт для работы с общественными организациями. Там, где собирается больше всего желающих подать заявление, дежурят муниципальные автобусы, которые перевозят льготников в пункты с меньшей загруженностью.

Адреса и расписание пунктов приема заявлений: «Северное управление жилищно-коммунальными системами» (ул. Розы Люксембург, 184), понедельник-пятница с 08:00 до 16:30; комитет по управлению Ленинским округом администрации Иркутска (ул. Маршала Говорова, 3), понедельник-пятница с 09:00 до 18:00; комитет по управлению Правобережным округом администрации Иркутска (ул. Марата, 14), понедельник-пятница с 09:00 до 18:00; комитет по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска (ул. Декабрьских Событий, 27), понедельник-пятница с 09:00 до 18:00; комитет по управлению Свердловским округом администрации Иркутска (ул. Терешковой, 24), понедельник-пятница, с 09:00 до 18:00; «Иркутская процессинговая компания» (ул. 2-я Железнодорожная, 72), понедельник-пятница, с 08:00 до 17:00; «Иркутская процессинговая компания» (ул. Лыткина, 31), понедельник-пятница, с 08:00 до 17:00; МКУ «Сервисно-регистрационный центр» (ул. Трилиссера, 52), вторник и четверг – с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 18:00; среда – с 08:00 до 10:00, суббота – с 08:00 до 12:00.

Для подачи заявления при себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, документ, подтверждающий отнесение гражданина к определенной категории льготников и распоряжение о назначении «Единый социальный проездной билет», выданное территориальным подразделением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Телефоны для справок: 8 (3952) 956-110, 8 (3952) 504-876, 8 (3952) 520-059.

Фото с сайта администрации Иркутска.