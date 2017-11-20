Новый лифт в больнице Вихоревки установят в 2018 году по настоянию Андрея Микуляка

В 2018 году будут выделены 2,7 млн рублей на установку лифтов в больнице Вихоревки. Этого добивается депутат Законодательного собрания Андрей Микуляк. Как он рассказал на сессии ЗС в ноябре 2017 года, замена лифта в терапевтическом корпусе, который находится в аварийном состоянии уже три года, - одна из самых актуальных проблем больницы.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая заявила, что хотя деньги на лифт не заложены в проекте бюджета региона, предусмотрено их выделение в будущем году за счёт экономии средств в сфере здравоохранения.

Заведующая больницей Марина Костюшко рассказала «Байкал Инфо», что коллектив благодарен Андрею Микуляку за ту помощь, которую он оказывает учреждению. Благодаря содействию депутата закончен первый этап замены окон, на полную мощность работает маммограф, обновлено стоматологическое оборудование.