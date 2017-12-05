Новый график движения пассажирских поездов вступит в силу на ВСЖД с 10 декабря

Новый график движения и план формирования пассажирских поездов на 2017/2018 год вводится на всей сети российских железных дорог 10 декабря 2017 года в 00.00 по московскому времени. Как сообщает 5 декабря пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, график будет действовать в течение года.

Дневной экспресс № 250/249 сообщением Иркутск – Улан-Удэ станет ежедневным с 12 декабря 2017 года. При этом с 10 декабря его нумерация изменится на № 150/149. В составе поезда по-прежнему будут курсировать четыре вагона с местами для сидения и один купейный вагон. Начиная с 12 декабря, поезд из Иркутска будет отправляться в 14:20 по местному времени, прибывать в Улан-Удэ в 22:10; из Улан-Удэ будет отправляться в 11:10, прибывать в Иркутск в 19:06.

В первую поездку 11 декабря отправится новый международный круглогодичный поезд № 306/305 Иркутск – Улан-Батор. Из Иркутска он будет отправляться в 8:08 по местному времени по понедельникам, средам и пятницам, прибывать в Улан-Батор по вторникам, четвергам и субботам. Из Улан-Батора состав начнет следовать с 12 декабря по понедельникам, вторникам и субботам в 15:22 по монгольскому времени, прибывать в Иркутск по вторникам, средам и воскресеньям. В составе поезда будут курсировать купейные вагоны и вагоны СВ.

В связи с назначением поезда Иркутск – Улан-Батор отменятся поезд №6/5 Москва – Улан-Батор, формирования Московского филиала АО «ФПК» и беспересадочные вагоны Иркутск - Улан-Батор в составах поездов №362/364/361 – 263/3963/361 Иркутск – Наушки – Сухэ-Батор – Улан-Батор.

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования в границах ВСЖД составят 16 пар скорых круглогодичного сообщения, 7 пар скорых летних, 4 пары пассажирских.

Изменения коснутся и графика в пригородном направлении. Кроме того, будет скорректирована нумерация скорых пригородных поездов, курсирующих по маршруту Иркутск-Пассажирский – Черемхово – Зима: нумерация поезда № 7001 изменится на № 7101; поезда № 7003 – на № 7103, поезда № 7010 – на № 7110, поезда № 7006 – на 7106. Их расписание остаётся без изменения.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото из архива "Байкал Инфо".