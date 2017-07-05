Новый электрофильтр запущен в эксплуатацию на ИркАЗе

Еще один новый электрофильтр на третьей серии электролиза пущен в эксплуатацию на Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ. Как сообщает 5 июля 2017 года пресс-служба компании, он выполняет очистку отходящих газов от корпусов №№ 5 и 6.

«Строительство электрофильтра проходило с сентября 2016 года, а запуск в тестовом режиме состоялся в начале июня 2017 года. Испытания показали, что эффективность очистки нового фильтра выше на 15–20%», – сообщила и.о. директора по экологии, охране труда и промышленной безопасности ИркАЗа Ольга Савичева. Основное назначение электрофильтра – очистка газов от электролизной пыли, твердых фторидов и смолистых веществ. Улавливание частиц происходит под воздействием электрического поля.

С вводом в эксплуатацию очистного сооружения завершился масштабный проект по замене электрофильтров на 3 и 4 сериях электролиза. В его рамках было построено и запущено 5 современных электрофильтров, а их общее число на заводе достигло десяти.

Вместе с пенными аппаратами электрофильтры составляют газоочистные сооружения, где отходящие газы электролизного производства проходят двухступенчатую фильтрацию. Следующим этапом станет строительство систем сухой газоочистки с показателем эффективности до 99%.

«Внедрение технологий, позволяющих снизить воздействие производства на окружающую среду, входит в число приоритетных задач РУСАЛа. Выпуск экологически чистой продукции – это не только важное конкурентное преимущество, но и проявление ответственности перед современниками и будущими поколениями», – отметил генеральный директор ИркАЗа Олег Буц.