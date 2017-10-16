Новый детсад и школьный автобус попросили балаганцы у Александра Дубровина

Дома, строящиеся для переселенцев, и строительную площадку школы на 520 мест в Усть-Удинском районе в начале октября 2017 года посетил депутат Законодательного собрания Иркутской области Александр Дубровин в рамках парламентского контроля. А в Балаганском районе он принял ряд оперативных решений на месте, взял проблемы, требующие особого внимания депутата, на контроль.

Всего в Усть-Уде по программе переселения людей из ветхого и аварийного жилья необходимо построить 50 домов на 142 квартиры, сейчас сданы в эксплуатацию 30 домов на 72 квартиры. До конца года оставшееся жильё будет построено. Александр Дубровин посетил один из домов, в котором уже живут люди. Они сказали, что довольны качеством дома, теперь они хотят построить во дворе небольшие стайки для мелких домашних животных и баню. Депутат осмотрел стройплощадку школы на 520 мест, её сдача запланирована на 1 сентября 2018 года, он отметил, что работы идут в соответствии с графиком.

Жители Балаганска пожаловались Александру Дубровину на проблемы в сфере образования. Одна из главных – нехватка учителей. Всего в Балаганском районе есть восемь школ, в которых работают 168 учителей. Недостает 11 педагогов: русского и иностранного языков, физики, биологии и химии, математики и учителя начальных классов. Депутату рассказали и о том, что необходим автобус, который бы возил детей из деревни Анучинск в Тарнопольскую школу. Сейчас школьников возят на приспособленном автомобиле, который не соответствует требованиям перевозки детей. Кроме того, машина выпущена в 2008 году, а по законодательству перевозить детей можно только в автомобиле, с момента выпуска которого прошло не более 10 лет. Соответственно с января 2018 года дети не смогут добираться до школы. Александр Дубровин отметил, что эту проблему можно решить, в том числе с помощью программы благотворительного фонда «Сибирский характер», исполнительным директором которого он является. Уже подготовлены документы в министерство образования Иркутской области для участия в конкурсе на получение субсидий и софинансирования на приобретение школьного автобуса.

Кроме того, в Балаганске необходимо строительство детсада на 110 мест. Уже подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. В июне нынешнего года администрация района направила документы в министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области для включения строительства детсада в бюджет 2018-2019 годы. Александр Дубровин намерен посодействовать в решении проблемы.