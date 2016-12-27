Новым руководителем Усольского гвардейского кадетского корпуса назначен Мирза Ахадов

В Усольском гвардейском кадетском корпусе с 26 декабря 2016 года назначен новый руководитель Мирза Ахадов. Об этом 27 декабря 2016 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра образования Иркутской области Валентину Перегудову. Министр подчеркнула, что новый директор кадетского корпуса успешно прошел аттестационную комиссию регионального минобра.

Мирза Ахадов имеет 36-летний опыт работы в образовательных организациях, в том числе с круглосуточным пребыванием детей, государственные награды за заслуги в сфере образования, знак «Отличник народного просвещения РСФСР», почетное звание Заслуженный учитель Республики Бурятия. В разные годы он руководил средней школой № 44 Советского района Улан-Удэ, был главным инспектором Образовательного фонда УФУК Улан-Удэ, возглавлял Бурятско-турецкий лицей и Бурятский республиканский индустриальный техникум.

«В настоящее время министерством образования Иркутской области определен курс на повышение уровня, а также престижа кадетского образования в регионе, обеспечения его востребованности и привлекательности среди детей и их родителей, создания основы для осознанного выбора дальнейшей профессии и поступления в профессиональные образовательные организации соответствующей направленности. Работа в этом направлении в регионе ведется в двух образовательных учреждениях военно-патриотического профиля Иркутском кадетском корпусе и кадетской школе-интернате Усольском гвардейском кадетском корпусе», – отметила Валентина Перегудова.

Министр уточнила, что для повышения качества образования в кадетских корпусах Иркутской области, для оказания организационно-методического сопровождения привлечены специалисты Института развития образования Иркутской области. Кроме того, для создания комфортных, безопасных условий для пребывания ребят в кадетском корпусе направлены дополнительные бюджетные средства на улучшение материально-технической базы: приобретение мебели, учебно-лабораторного оборудования, современной компьютерной техники. В частности, в ноябре 2016 года Усольскому кадетскому корпусу дополнительно выделены средства на установку камер видеонаблюдения, замену тумбочек и кроватей в спальных корпусах, для развития в кадетском корпусе проектной деятельности в сфере ИКТ и робототехники передано оборудование для компьютерного класса – 11 компьютеров, а также учебно-лабораторное оборудование для кабинета физики. В 2017 году запланировано дальнейшее поэтапное обновление мебели в спальных корпусах, мягкого инвентаря.

Для нормализации психологического климата среди детей и педагогических работников в Усольском кадетском корпусе организовано психолого-педагогическое сопровождение специалистами Центра профилактики, реабилитации и коррекции.

Валентина Перегудова подчеркнула, что деятельность Усольского кадетского корпуса находится на особом контроле министерства, с еженедельным выездом сотрудников министерства на территорию образовательного учреждения.

Фото с сайта Усольского гвардейского кадетского корпуса.