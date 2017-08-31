Новые вагоны для электричек купит Иркутская область

Источник: Байкал Инфо
31/08/2017 - 15:20

В ближайшие годы 41% вагонов, которые арендует Байкальская пассажирская пригородная компания, выйдут из строя. К примеру, в 2017 году заканчивается срок службы некупейных жёстких цельнометаллических вагонов электричек по маршруту Киренга – Лена. А в 2018 году выработают срок службы вагоны электричек, курсирующих по маршруту Слюдянка – Порт Байкал. Иркутская область будет покупать новые вагоны за свой счёт. Об этом шла речь на совещании в региональном правительстве, сообщает 31 августа его пресс-служба.

Сейчас в парке Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава находятся 43 электропоезда (246 вагонов) и 17 пассажирских цельнометаллических вагонов. Ежедневно в Иркутской области следуют в среднем 54 пары пригородных поездов. За год они перевозят около 11 млн пассажиров. По словам и.о. председателя правительства Руслана Болотова, электрички курсируют даже в самые отдаленные территории с низкой плотностью населения, где у жителей отсутствует альтернатива пригородному железнодорожному сообщению.

Напомним, Иркутская область является совладелицей БППК наряду с РЖД. Учитывая ограниченные возможности бюджета региона, власти неоднократно направляли в адрес руководства ОАО «РЖД», Минтранса и правительства России предложения рассмотреть возможность обновления парка подвижного состава в рамках долгосрочных инвестиционных программ с учетом средств федерального бюджета.

Но области предложено решать проблему обновления вагонов самостоятельно. При условии приобретения четырех цельнометаллических вагонов в собственность региона и последующей их передачи в аренду АО «Байкальская ППК», затраты регионального бюджета на пригородные перевозки ежегодно могут быть снижены как минимум на 7 млн рублей. На совещании принято решение рассмотреть возможность покупки за бюджетный счёт вагонов, в том числе, по лизингу, а также изыскать другие финансовые источники. 

Метки: Общество, Деньги, Байкальская пассажирская пригородная компания, Болотов Руслан, Иркутская область, Транспорт
Также в рубриках: 
Правительство Приангарья за 15 лет выплатить «Байкальской ППК» долги по выпадающим доходам за перевозку пассажиров
Отдать за восемь лет долги БППК планируют власти Иркутской области
Иркутские дальнобойщики протестуют против введения платы за проезд большегрузов
Пассажиры поездов дальнего следования ВСЖД могут купить билет в купе со скидкой 20%
Каждое шестое ДТП в Иркутской области происходит из-за превышения скорости
Исключить из фида:  0
Загрузка...