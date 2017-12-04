Новые сани получила спортшкола олимпийского резерва Александра Зубкова в Братске

Байкал Инфо , 04/12/2017 - 17:46 , Спорт , Зубков Александр , Правительство Иркутской области , #Братск

Партию спортивных саней (78 штук) латвийского производства получила областная спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова в Братске. Об этом 4 декабря 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра спорта региона Илью Резника. Всего в спортшколу поступило 10 одноместных женских, 25 детских, 40 юниорских и трое двухместных юниорских саней. Все спортивные сани соответствуют правилам международной федерации санного сорта (FIL).

«Впервые за долгие годы спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова в Братске получила такую большую партию саней. Для школы приобретены разные сани – от детских на 8 килограммов до юниорских. Из федерального бюджета на эти цели потрачено 5 млн 315 тысяч рублей, из областного бюджета – более 495 тысяч рублей», - рассказал Илья Резник.

Инвентарь куплен за счет субсидии из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы».

Напомним, в 2017 году Иркутская область впервые получила субсидию из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» в размере 32,2 млн рублей на закупку оборудования и инвентаря для общефизической и специальной физической подготовки спортсменов для муниципальных и областных школ олимпийского резерва. Софинансирование из областного бюджета составило 3 млн рублей.

Оборудование закуплено для двух областных школ олимпийского резерва - Александра Зубкова в Братске и «Олимпиец» в Иркутске, а также для двух муниципальных учреждений – специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Ермак» в Ангарске и СДЮШОР Братска.

Как отметил министр спорта области, все оборудование для специальной физической подготовки в спортивные школы полностью поступило.

«Сейчас завершается поставка оборудования для общефизической подготовки в две муниципальные школы и областную школу олимпийского резерва «Олимпиец»», - отметил Илья Резник.

Фото с сайта правительства Иркутской области.

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