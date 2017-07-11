Новые маршруты общественного транспорта планируют запустить в Иркутске

Пять новых маршрутов общественного транспорта планируется запустить в Иркутске до конца 2017 года. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на председателя комитета городского обустройства администрации Елену Федорову. В сентябре предполагается запустить маршруты №4с «Пос. Славный – Ул. С. Перовской» и №70 Н.И. ТЭЦ – Аэропорт (через Академический мост). Рассматривается также возможность запуска трех маршрутов в четвертом квартале этого года: «Реабилитационный центр (ул. М. Конева) – Центр», «ЖК «Высота» - Центр» и «ул. Култукская – ул. Декабрьских Событий – ул. Рабочая – ул. Баррикад – ул. Ушаковская – ул. Баррикад».

«Сначала будут обустраиваться остановочные пункты на улицах Маршала Конева, Трилиссера и Пискунова в рамках муниципально-частного партнерства. Эти работы должны быть завершены до 15 октября. Кроме того, инвестор выполнит работы по строительству двух временных остановочных пунктов на Култукской. В план реконструкции этой улицы на 2018 год включены работы по обустройству этих остановок», - пояснила Елена Федорова.