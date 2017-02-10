Новые инвестпроекты крупнейших компаний Иркутской области реализуются в 2017 году

Новые инвестиционные проекты крупнейших компаний, работающих в Иркутской области, будут реализованы в 2017 году. Об этом заявил на пресс-конференции 9 февраля 2017 года губернатор Сергей Левченко. Как сообщает пресс-служба, в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Усолье-Сибирском включены три компании с общим объёмом инвестиций 312,4 млн рублей и количеством создаваемых рабочих мест – 106 человек. Кроме того, в нынешнем будет создан ТОСЭР в моногороде Саянске.

В 2017 году компания «Фармасинтез» планирует открытие цеха малотоннажного производства в Иркутске с объёмом инвестиций 650 млн рублей, а также завода по производству активных фармацевтических субстанций в Братске с общим объёмом инвестиций около 1,4 млрд рублей. Как отметил Сергей Левченко, правительство региона активно помогает развиваться предприятию: это одна из немногих компаний, которая работает по всей территории России, а налоги платит в Иркутской области.

В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области планируется включить проект по модернизации производства ОАО «Группа «Илим». Объём капитальных вложений составит 53,2 млрд рублей: 42,9 млрд рублей направят на развитие целлюлозно-бумажного производства филиалов в Братске и Усть-Илимске и 10,4 млрд рублей – в модернизацию лесозаготовительной деятельности, включая приобретение техники и развитие инфраструктуры на территории Иркутской области.

Вводом в эксплуатацию первой очереди производства на горно-обогатительном комбинате «Угахан» в Иркутской области группа компаний «Высочайший» увеличит добычу золота в Бодайбинском районе. «Нельзя не сказать и о перспективе создания уникального крупнейшего в стране золотодобывающего производства мощностью до 60 тонн золота в год на месторождении Сухой Лог. Две встречи на уровне федеральных министерств, встреча с президентом в апреле прошлого года, затем по его поручению с председателем правительства России и заинтересованными сторонами привели к тому, что в конце января был разыгран конкурс и в этом году начнется добыча золота и серебра на этом крупнейшем месторождении, значит, в областной и муниципальный бюджеты начнут поступать дополнительные доходы», – подчеркнул глава региона Сергей Левченко.

Планируется также реализация инвестиционных проектов Иркутской нефтяной компании. Компания в 2017 году предполагает запуск установки комплексной подготовки природного и попутного нефтяного газа на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Результаты этой переработки: газовый конденсат, временно планируется направлять в трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан». Техническая смесь пропана и бутана будет транспортироваться по продуктопроводу протяженностью 196 км от Ярактинского месторождения до Усть-Кута.