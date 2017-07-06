Новые автобусы выйдут на улицы Иркутска осенью

Новые пассажирские автобусы марки «ЛиАЗ» пополнят иркутский муниципальный автопарк осенью 2017 года. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на председателя комитета городского обустройства городской администрации Елену Федорову. По ее словам, уже заключен контракт на поставку 17 городских низкопольных автобусов среднего класса вместимости, их общая стоимость составляет 95,4 млн рублей. Один такой автобус рассчитан на перевозку 73 человека. Комплектация включает автоматическую коробку передач, систему информирования пассажиров и спутниковую систему навигации «ГЛОНАСС».

Фото из архива "Байкал Инфо".