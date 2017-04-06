Новую остановку будут делать несколько электричек на участке Тайшет – Саранчет

Новую остановку на пункте «1020 км» будут делать пригородные проезда №6741, 6740, 6743, 6742, курсирующие в понедельник и пятницу на участке Тайшет – Саранчет в Иркутской области, с 7 апреля 2017 года. Как сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании, электричка №6741 будет отправляться из Тайшета в 8:15, о.п. Лепешкино 8:21 – 8:22, Тагул 8:36 – 8:37, о.п. 1020 км 8:43 – 8:44, о.п. 1016 км 8:48 – 8:49, о.п. 1014 км (Авдюшино) 8:52 – 8:53, рзд. Запань 9:06 – 9:07, о.п. 1000 км (Троицкая) 9:13 – 9:14, о.п. Зыряновка 9:19 – 9:20, рзд. Туманшет 9:28 – 9:29, Кордон 9:41 – 9:42, Саранчет прибытие в 9:48.

Пригородный поезд №6740 будет отправляться из Саранчета в 10:02, Кордон 10:08 –10:09, рзд. Туманшет 10:21 – 10:22, о.п. Зыряновка 10:31 – 10:32, о.п. 1000 км (Троицкая) 10:37 –10:38, рзд. Запань 10:43 – 10:44, о.п. 1014 км (Авдюшино) 10:57 – 10:58, о.п. 1016 км 11:01 – 11:02, о.п. 1020 км 11:06 – 11:07, ст. Тагул 11:14 – 11:15, о.п. Лепешкино 11:29 –11:30, Тайшет прибытие в 11:36.

Электричка №6743: Тайшет отправление в 19:13, о.п. Лепешкино19:19 – 19:20, ст. Тагул 19:34 – 19:35, о.п. 1020 км 19:41 – 19:42, о.п. 1016км 19:46 – 19:47, о.п. 1014 км (Авдюшино) 19:50 –19:51, рзд. Запань 20:04 – 20:05, о.п. 1000 км (Троицкая) 20:11 – 20:12, о.п. Зыряновка 20:17 – 20:18, рзд. Туманшет 20:26 – 20:27, Кордон 20:39 – 20:40, Саранчет прибытие в 20:46.

Пригородный поезд №6742: Саранчет отправление в 20:58, Кордон 21:04 – 21:05, рзд. Туманшет 21:17 – 21:18, о.п. Зыряновка 21:27 – 21:28, о.п. 1000 км (Троицкая) 21:33 – 21:34, рзд. Запань 21:39 – 21:40, о.п. 1014 км (Авдюшино) 21:53 – 21:54, о.п. 1016 км 21:57 – 21:58, о.п. 1020 км 22:02 – 22:03, ст. Тагул 22:10 – 22:11, о.п. Лепешкино 22:25 – 22:26, Тайшет прибытие в 22:32.

Фото из архива "Байкал Инфо".