Новую компанию для котельной Вихоревки найдут до конца отопительного сезона

Новая ресурсоснабжающая организация должна приступить к эксплуатации котельной «Водогрейная» в Вихоревке Братского районе, не дожидаясь окончания отопительного сезона. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании, сообщает 31 марта 2017 года пресс-служба регионального правительства. Как сообщил мэр Братского района Алексей Баловнев, сейчас расторгается концессионное соглашение с действующей компанией. Договор с другим концессионером заключат напрямую с правительством области.

«Очевидно, что концессионер со своей задачей не справляется. Мы не можем больше испытывать терпение жителей и должны ускорить процесс расторжения соглашения. Параллельно необходимо создать условия для того, чтобы новая ресурсоснабжающая организация приступила к эксплуатации котельной незамедлительно – до завершения отопительного сезона, при этом население не должно снова пострадать – нужно избежать перебоев с подачей тепла в переходный период», - подчеркнул Сергей Левченко.

Напомним, ООО «Тепловые сети», которое в отопительном сезоне эксплуатирует котельную, не подготовило должным образом объект к зиме, когда пришли холода, начались аварии в котельной, в городе ввели режим ЧС. Ситуация находилась под постоянным контролем губернатора, а также зампреда Руслана Болотова, который лично несколько раз выезжал в территорию.

«Данное концессионное соглашение заключено между Вихоревским муниципальным образованием и ООО «Тепловые сети». Предусмотренные документом обязательства сторон надлежащим образом не исполняются. Кроме того, в прошлом году Вихоревке из регионального бюджета было выделено более 60 млн рублей, мы обратились в прокуратуру Иркутской области с просьбой проверить целевое использование средств», - сообщил Руслан Болотов.

«При этом мы должны взыскать долги в размере 40 млн рублей с «Тепловых сетей», которые у них существуют перед «Иркутскэнергосбытом», чтобы потом это не легло бременем на новую эксплуатирующую компанию и население за счет увеличения тарифа», - подчеркнул руководитель аппарата администрации правительства и губернатора Дмитрий Чернышов.

В Вихоревку поступил один из двух новых твердотопливных водогрейных котлов, приобретенных за счет регионального бюджета на Бийском котельном заводе. К его установке приступят во второй половине апреля. Оставшиеся два котла будут отремонтированы за счет нового концессионера.