Новую книгу о Евгении Евтушенко представят иркутянам 18 июля

Книгу «По ступеням лет» о всемирно известном поэте Евгении Евтушенко представят на творческом вечере в Иркутске её авторы - журналист Виталий Комин и литературовед, доктор филологических наук Валерий Прищепа. Мероприятие, посвященное 85-летию со дня рождения Евгения Евтушенко, начнётся в 18.30 18 июля 2017 года в областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске по адресу: ул. Лермонтова, 253.

«По ступеням лет» - третья книга хроникального исследования жизни и творчества Евгения Евтушенко, проделанного иркутским журналистом Виталием Коминым и профессором кафедры литературы Хакасского государственного университета Валерием Прищепой. Авторы ставят перед собой задачу дать объемную и объективную информацию о личности известного поэта, о возникновении и воплощении его замыслов, но самое главное – о том времени, которое так стремительно ускользает от современного читателя.

Авторы книги поделятся с посетителями Молчановки рассказом о ходе работы над уникальным изданием, воспоминаниями о встречах с Евгением Евтушенко, эксклюзивными фотографиями и аудиозаписями.

Фото с сайта.