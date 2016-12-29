Новогоднюю сказку для детей в Иркутске организовал А. Лабыгин

Источник: Байкал Инфо
29/12/2016 - 09:34

Новогоднее представление в посёлке Жилкино в Иркутске 28 декабря 2016 года организовал депутат Законодательного Собрания Андрей Лабыгин. В веселых играх и танцах с Дедом Морозом принимали участие не только дети, но и взрослые.

Прошли также новогодние елки в различных районах округа - в микрорайоне Первомайский, на Синюшиной горе, оказано содействие в проведении конкурса на лучшую елочную игрушку детскому клубу «Ленинец», а в празднике на улице Кряжева детей и взрослых вместе со сказочными персонажами развлекал настоящий петух.

Метки: Жизнь, Благотворительность, Законодательное собрание Иркутской области, Лабыгин Андрей, Праздники, Иркутск
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