Новогодняя ночь в Иркутской области будет прохладной

В Иркутской области 31 декабря 2016 года прогнозируется переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, в северных и западных районах порывы до 14 м/с, позёмки, температура в новогоднюю ночь -19,-24, при прояснении -29,-34, в северных и западных районах при облачной погоде -10,-15, днём -8,-13, местами -18,-23 градусов. В Иркутске - переменная облачность, ночью без осадков, днём слабый снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -20,-22, днём -9,-11 градусов, сообщает Иркутскгидромет.

В 1 января в области ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, слабые метели, температура ночью -17,-22, при прояснении -27,-32, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -11,-16º, днём -7,-12, при натекании облачности -17,-22. 2 января - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днём 12-17 м/с, метели, температура ночью -13,-18, при прояснении -23,-28, в западных и северо-западных районах при увеличении облачности -7,-12, днём -5,-10, при облачной погоде -15,-20 градусов.