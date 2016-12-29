Новогодние подарки получат ребята из многодетных и неполных семей Иркутской области

В Иркутской области в 2016 году все дети льготных категорий получат новогодние подарки. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на заявление главы региона Сергея Левченко в рамках открытия губернаторской новогодней ёлки, в которой приняли участие 800 детей из 16 муниципальных образований региона. На мероприятие приехали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малоимущих семей, из семей одиноких родителей, это воспитанники областных государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для участия в празднике приехали ребята из Нижнеудинского, Заларинского, Зиминского, Боханского, Осинского, Качугского, Иркутского, Слюдянского, Усольского, Черемховского и других районов. Дед Мороз и Снегурочка вместе с героями сказок встречали детей, проводили с ними конкурсы, игры. На новогоднем карнавале возле ёлки вручены подарки детям за самые оригинальные и красочные новогодние костюмы.

Глава региона пояснил, в подпрограмме «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы, как и в прошлом году, заложено 3,646 млн рублей на обеспечение новогодними подарками (сладкими наборами) самых уязвимых категорий - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей в возрасте от 3 до 14 лет. Было приобретено 17 620 новогодних подарков.

«К сожалению, без подарков могло остаться ещеёочень большое количество ребятишек из многодетных семей и из семей одиноких родителей. Необходимо было приобрести более 56 тыс. подарков. Мэры всех муниципальных образований, откликнулись на просьбу и изыскали часть средств в территориях. Было приобретено около 10 тыс. подарков и это, к сожалению, не решило проблемы. Поэтому я дал поручение решить этот вопрос, - подчеркнул губернатор. - В течение месяца совместно с благотворительными организациями приобретены еще 46 975 подарков, которые уже направлены во все территории Иркутской области. В частности, только иркутские ребятишки получат более 10 тыс. подарков».

Дети в большинстве территорий получат подарки до Нового года, но из-за отдаленности в Усть-Кут, Киренск, Мамско-Чуйский, Нижнеудинский, Усть-Илимский, Казачинско-Ленский, Балаганский районы подарки доставят с 9 по 13 января.

Фото с сайта правительства Иркутской области.