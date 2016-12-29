Новогодние подарки детям-сиротам из Киренска отправил Ростелеком

Сотрудники Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» на личные деньги приготовили подарки для воспитанников Киренского центра социального обслуживания в возрасте от 2 до 18 лет. Куклы, машинки, телефоны, снегокаты, пуховики и шапка с помпоном - обычные детские желания вместо Деда Мороза подарили детям сотрудники Ростелекома, сообщает 29 декабря пресс-служба компании. Каждый ребёнок учреждения получил именно тот подарок, о котором написал в новогоднем письме. Все подарки упакованы, подписаны и на самолете полетели к своим маленьким владельцам.

В комплексном центре социального обслуживания населения Киренска и Киренского района проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. По словам врио директора центра Надежды Коротковой, эти детки даже не верили, что их мечты могут осуществиться.

Подарки дети получили в рамках благотворительной акции «Стань Дедом Морозом», к которой подключился Иркутск. В Сибири акция прошла в семи городах: Новосибирске, Томске, Омске, Барнауле, Иркутске, Улан-Удэ и Чите. В её рамках тысячам детей были вручены именные подарки:

В комплексном центре социального обслуживания населения Киренска и Киренского района Ростелеком также оборудовал специальной бытовой техникой комнату социально-бытовой адаптации детей. «Очень важно максимально приблизить обстановку к домашней», – считает директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Дети должны уметь делать то же самое, что и ребятишки из обычных семей, поэтому мы с готовностью отозвались на просьбу о помощи в приобретении техники».

Новогодний марафон добра в Иркутском филиале продолжила недельная благотворительная ярмарка, собравшая более 80000 рублей, которые направили детям на лечение.

Благотворительные инициативы и проекты – важная часть работы Ростелекома в сфере корпоративной социальной ответственности. Компания на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина.

Ростелеком не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.