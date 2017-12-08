Новогодние лекции, мастер-классы и конкурс проводит Ботанический сад ИГУ

Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ проводит серию новогодних мероприятий. Как сообщает 8 декабря 2017 года пресс-служба вуза, пройдут лекции, мастер-классы, конкурсы.

Уже 9 декабря пройдет первая лекция познавательно-образовательного проекта «Зимний лекторий». Тема: «Вырастить лимон дома. Хитрости ухода за цитрусовыми». Лекция будет сопровождаться небольшим практическим занятием. Начало в 15.00.

Проект «Зимний лекторий» рассчитан на тех, кто любит природу, занимается садом или выращивает комнатные растения. На лекциях специалисты расскажут о том, какие растения из ассортимента Ботанического сада ИГУ, проверенные временем, подходят для выращивания в условиях Сибири, о хитростях ухода за различными декоративными и плодовыми культурами, научат эффективно планировать их размещение на участке. Для любителей комнатного цветоводства подготовлена серия встреч со специалистами, которые ответят на актуальные вопросы, связанные с выращиванием популярных и редких домашних растений.

Даты и темы следующих лекций: 16 декабря – «Огород на подоконнике. Выращивание пряных растений дома», 20 января – «Хвойные растения на дачном участке», 27 января – «Живые изгороди: особенности формовки», 3 февраля – «Комнатные растения – ответы на актуальные вопросы», 10 февраля – «Прививки на плодовые культуры (яблоня, груша, абрикос). Теория и практика», 17 февраля – «Декоративные растения и кустарники для сибирской дачи».

В Ботаническом саду открывается новогодняя эко-мастерская, 10 декабря там пройдёт мастер-класс «Новогодний венок из шишек». С собой нужно взять лишь фантазию, а сосновые и еловые шишки, спилы дерева, сухие веточки и другие материалы участникам предоставят специалисты. Даты и темы следующих: 16 декабря – мастер-класс «Ёлочные украшения на деревянных спилах», 17 декабря – мастер-класс «Новогодняя игрушка из шишек». Начало мастер-классов в 13.00.

А ещё в Ботаническом саду проходит конкурс «Подарок для ёлки». Причем игрушки или гирлянды должны быть изготовлены собственноручно, а не куплены в магазине. Лучшие работы украсят главную новогоднюю ёлку Ботанического сада, а победители получат грамоты, абонементы на посещение дендрария в течение года, пригласительные билеты на новогодние мероприятия и познавательные книги о растениях.

Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 5-7 лет, 8-12 лет, 12-18 и старше 18-ти лет. Номинации: «Лучшая эко-игрушка», «Лучшая коллективная/семейная работа», «Самая оригинальная игрушка», «Лучшая гирлянда». Условия: елочные украшения должны быть изготовлены из плотных (картон, пластик), прочных материалов, устойчивых к погодным условиям, с высотой не менее 30 см, шириной не менее 25 см, размер гирлянд от 300 см на 25 см; с прочным креплением из капроновой нити или проволоки. Каждое рукоделие должно сопровождаться информацией: фамилия и имя участника, возраст, образовательное учреждение, контактный телефон. Работы принимаются до 17 декабря каждый день (кроме понедельника) с 11.00 до 17.00 по адресу: ул. Кольцова, 93.