Новое табло устанавливают на стадионе «Труд» в Иркутске

На стадионе «Труд» в Иркутске начался монтаж нового современного табло с возможностью трансляции повторов игровых моментов матчей. Как сообщает 22 декабря 2016 года пресс-служба министерства спорта Иркутской области со ссылкой на директора ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» Владимира Удовенко, старое табло отработало на стадионе 30 лет.

«На сегодняшний день заменена информационная часть табло. Продолжаются работы по установке – будет полностью закрыт внешний контур, вмонтированы новые электронные часы. Внутри установлено все компьютерное и программное обеспечение. У нового табло есть возможность трансляции повторов игровых моментов, демонстрации рекламной и иной информации», - рассказал Владимир Удовенко.

В ближайшие дни начнут проводить пусконаладочные работы и прогонку в тестовом режиме нового табло. По словам директора центра развития спортивной инфраструктуры, уже январские домашние матчи команды «Байкал-Энергия» будут проходить с использованием нового табло на стадионе «Труд».

Поставкой, монтажом и обучением персонала в части эксплуатации нового табло занята новосибирская компания, которая стала победителем по итогам конкурса. «Благодаря губернатору Иркутской области Сергею Левченко, правительству Приангарья и депутатам Законодательного Собрания в лице Владимира Матиенко деньги на новое табло были выделены из областного бюджета. Всего на покупку табло было потрачено около 5,8 млн рублей», - отметил Владимир Удовенко.

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