Новое оборудование купят для лабораторий Иркутской области, где проверяют наркотики

Лаборатории Иркутской области, где выявляют факты употребления наркотиков, планируют оснастить новым оборудованием. Как 26 октября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, этот вопрос обсудили на заседании общественного совета по проблемам противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской области под руководством губернатора Сергея Левченко. В регионе действует четыре специальных лаборатории по выявлению наркотиков. В трёх из них – в Братске, Саянске и Тайшете – подтверждают факты употребления запрещенных препаратов растительного происхождения, в Иркутске – синтетических наркотиков.

Участники общественного совета предложили приобрести оборудование для полного комплекса химико-токсикологических исследований лаборатории Саянска, чтобы там также выявлять факты употребления синтетических наркотиков и создать аналогичную лабораторию в Ангарске. Пробы из этого города на проверку сейчас доставляют в химико-токсикологическую лабораторию Иркутского областного психоневрологического диспансера. Там находится оборудование, которое распознает 2,5 тысячи химических соединений, то есть формул наркотиков. Но их число постоянно растёт. Поэтому члены общественного совета предложили приобрести для этой лаборатории высокоэффективный жидкостный хроматограф и современное оборудование для анализа проб с возможным содержанием наркотических веществ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии. Губернатор поддержал эти предложения.

«Поручаю министерству здравоохранения решить вопрос приобретения оборудование для Иркутского областного психоневрологического диспансера, создания лаборатории в Ангарске и дооснащения лаборатории Саянска. Существование общественного совета показывает, что у нас много неравнодушных людей, которые обеспокоены проблемой распространения наркомании среди молодёжи. У нас с вами общая задача – противостоять наркомафии», – сказал Сергей Левченко.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.