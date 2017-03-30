Новое оборудование купит Ангарский перинатальный центр с помощью АНХК

Более 18 млн рублей перечислено с начала 2017 года АО «Ангарская нефтехимическая компания» на финансирование благотворительных проектов. Как сообщает 30 марта пресс-служба компании, средства направлены учреждениям здравоохранения, образования, культуры, спорта, детским дошкольным учреждениям Ангарского городского округа.

В частности, 1,7 млн рублей выделено Ангарскому перинатальному центру на приобретение нового медицинского оборудования, в том числе диагностического. Современное оборудование поможет как новорожденным малышам, которые появились на свет раньше срока, так и беременным женщинам с высокой степенью риска.

Как отметила главный врач АПЦ Наталья Бреус, приобретение данного оборудования - важная помощь жителям городского округа. Среди главных причин рождения недоношенных детей, преждевременных родов и т.д. в 65% случаев стоят инфекционные заболевания. С помощью нового оборудования врачи центра смогут своевременно диагностировать возбудителей заболевания.

Фото пресс-службы АНХК.