Новое арт-пространство «Доренберг» открылось на улице Баррикад в Иркутске

Новое пространство для бизнеса и творчества – арт-завод «Доренберг» – открылся в Иркутске при поддержке молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области. Как 18 августа 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, презентация прошла во время фестиваля мастеров изделий ручной работы «Руки», который проходил на открытой площадке бывшего пивоваренного завода на улице Баррикад. В мероприятии принял участие заместитель председателя областного парламента, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин.

Приветствуя участников, вице-спикер отметил, что они стали свидетелями открытия в Иркутске современного направления развития искусства и предпринимательства. «Думаю, что сотрудничество организаторов с молодежным парламентом при Законодательном собрании поспособствует привлечению внимания к новым видам взаимодействия между творческими людьми, открытию совершенно уникальных направлений в продвижении их знаний, умений и таланта на благо нашей Иркутской области», – сказал Андрей Лабыгин.

Председатель молодежного парламента Андрей Фоменко пояснил, что считает это направление перспективным. «Это уникальный проект, который реализует торговый дом Доренберг при нашем участии. Мы считаем, что в перспективе через два-три года здесь будет что-то вроде 130 квартала, однако это будет место для людей, которые хотят получить или повысить свои навыки и умения в разных творческих направлениях», – сказал Андрей Фоменко. По его словам, здесь будут располагаться мастерские практически по всем направлениям ремесленных дел: от вырезания открыток вручную, изготовления работ из стекла и керамики до новейших высокотехнологичных решений. На площадке будут регулярно проводиться тренинги и мастер-классы ремесленников и культурные мероприятия. Уже на следующей неделе тут будет организован показ кино под открытым небом. Предполагается, что арт-завод станет тем местом, в которое можно приходить с детьми, семьями и заниматься любимым делом.

18 августа на арт-площадке работала ярморочная зона, где свои произведения представили керамисты, резчики по дереву, вязальщицы, дизайнеры одежды и многие другие. Не обошлось и без новых технологий: были выставлены образцы изделий изготовленных при помощи лазерного кроя и точного компьютерного моделирования, здесь же можно было познакомиться с технологией 3D-принтеров, посетители фестиваля могли тут же распечатать модель или даже сделать ее самим при помощи 3D-ручки.

Для участников и гостей проходили мастер-классы, а также лекции на тему «Продвижение в Инстаграм» и «Деревянное производство». Для желающих были организованы фуд-зона и гид по арт-заводу. Кроме того, в течение всего фестиваля проходило голосование на звание лучшего мастера. Критерием отбора стали не только качество и неординарность продукции, но и умение правильно себя подать и позиционировать. Завершился фестиваль живым акустическим концертом группы The Curtis Smith.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.