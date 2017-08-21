Новая спецтехника поступила на БрАЗ

Две машины прорезки периферии анода поступили на Братский алюминиевый завод в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия. Об этом 21 августа 2017 года сообщила пресс-служба предприятия. Новая спецтехника разработана конструкторами компании и изготовлена в филиале РИК РУСАЛа в Красноярске. Машины прорезки периферии анода необходимы для формирования качественной боковой поверхности анода, позволяют прочодить прорезку, не снимая ограждения на аноде.

Программа обновления парка обрабатывающей дизельной техники реализуется на БрАЗе с 2015 года. Ранее на предприятие поступили машины для пробивки корки электролизера, перетяжки анодных рам, машины раздачи глинозема и загрузки анодной массы, межцеховые транспортные модули.

«Новая техника – более производительная, отличается хорошей эргономикой, – говорит управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Герметичная кабина с хорошим обзором оборудована климатической системой, благодаря чему машинист с одинаковым комфортом может работать в условиях как низких, так и высоких температур».

Завершение программы технического перевооружения БрАЗа запланировано на 2020 год. В ходе ее реализации парк дизельной техники БрАЗа пополнится 88 новыми спецмашинами, произведенными в филиале РИК Красноярска.

Фото пресс-службы РУСАЛа.