Норовирусы сразили туристов на базе отдыха «Утулик» - Роспотребнадзор

Норовирусы стали причиной массового заболевания острой кишечной инфекцией 23-24 августа 2017 года на базе отдыха «Утулик» в Слюдянском районе. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Норовирусы выявлены по результатам лабораторных исследований проб биологического материала у четырёх работников пищеблока и у 13 заболевших. Всего заболели 22 человека, сейчас они уже здоровы, новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Кроме того, в трёх из четырёх исследованных дезинфицирующих растворов установлена заниженная концентрация средства. Эпидемиологическое расследование продолжается. Пока деятельность базы отдыха «Утулик» по приказу директора Ангарского нефтехимического комбината, которому она принадлежит, приостановлена до особого распоряжения.