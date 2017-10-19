Нормативы ГТО выполнили 4445 жителей Иркутской области

За девять месяцев 2017 года 4445 жителей Иркутской области выполнили нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на знаки отличия. Из них большинство получили золотой знак ГТО – 2375 человек, серебряный знак ГТО – 1323 человек, бронзовый – 747 человек. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник, передаёт пресс-служба регионального правительства.

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО является одним из эффективных механизмов вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом. С 1 января 2017 года стать участником комплекса ГТО и попробовать свои силы в выполнении испытаний может любой желающий, имеющий медицинский доступ и предварительно зарегистрировавшийся на официальном сайте www.gto.ru. После этого нужно прийти в центр тестирования для выполнения нормативов ГТО», - рассказал Илья Резник.

Как отметил министр спорта, для приёма нормативов ГТО на территории Приангарья создано 69 центров тестирования на базе различных некоммерческих организаций. В каждом из 42 муниципальных образований работают центры тестирования. За девять месяцев большинство золотых знаков отличия ГТО получили жители Приангарья, относящиеся к пятой возрастной ступени комплекса ГТО, - это школьники 16-17 лет.

Напомним, в 2016 году нормы ГТО могли выполнять только школьники. За прошлый год на территории Иркутской области в тестах испытаний комплекса ГТО приняло участие 6606 обучающихся образовательных организаций, из них 4881 человек сдали на знаки отличия и были представлены к награждению знаками отличия: 2004 золотых, 1777 серебряных, 1100 бронзовых.