Нижнеилимский район готов усилить меры безопасности при интенсивности движения на БАМе

За 10 месяцев 2017 года в Нижнеилимском и Усть-Илимском районах не зафиксировано ДТП на железнодорожных переездах. Об этом рассказал заместитель начальника ВСЖД (по территориальному управлению) в Тайшетском регионе Виктор Шпаков на межведомственном совещании по вопросам профилактики аварийности на дорогах. Однако объяснением данного факта может служить не столько высокая водительская дисциплина, сколько меньшая интенсивность движения поездов на БАМе по сравнению с Транссибом, сообщает 13 ноября пресс-служба ВСЖД.

Как отметил мэр Нижнеилимского района Максим Романов, в связи с масштабным развитием Восточного полигона пропускная способность БАМа увеличится, вопрос безопасности движения на железнодорожных переездах встанет гораздо острее. «Несмотря на положительную статистику наша совместная профилактическая работа среди водителей автотранспорта, работников автобаз, учащихся автошкол не ослабляется, предупредительным мерам со стороны муниципалитетов уделяется особое внимание»,- резюмировал мэр.

По словам представителя магистрали, необходимость объединения усилий в этой сфере обуславливается ещё и тем, что общее положение с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах на ВСЖД не стабилизируется и вызывает обоснованную тревогу. За 9 месяцев 2017 года на ВСЖД отмечается рост ДТП в местах пересечения автомобильной и железной дорог: восемь против одного за аналогичный период прошлого года. Практически все они допущены по вине водителей автотранспорта, пренебрегших правилами дорожного движения и выехавших на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах светофора.

Виктор Шпаков поблагодарил глав муниципалитетов за содействие и отметил, что безопасность на железнодорожных переездах является одним из важнейших компонентов национальной безопасности, а её обеспечение возможно только в тесном взаимодействии железной дороги, администраций муниципальных образований, контролирующих ведомств и, конечно, самих водителей автотранспорта.