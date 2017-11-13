Ни одного человека с ВИЧ не оказалось на акции Центра СПИД в Иркутске

Ни одного ВИЧ-инфицированного человека не было выявлено во время массовой профилактической акции, которую устроит Центр СПИД у здания Иркутского государственного университета. Как 13 ноября 2017 года сообщила пресс-служба учреждения, за время пятичасовой акции анонимное экспресс-тестирование прошел 151 человек. Кроме того, во время акции для прохожих выступали известные музыкальные коллективы Иркутска, проводились просветительские игры, консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции. Совершеннолетние посетители акции смогли бесплатно получить средства барьерной контрацепции – для этого установили специальный стенд с 1000 презервативами. Внимание толпы также привлекали промоутеры, одетые в костюмы резиновых изделий.

С наступлением темноты акция завершилась зрелищным проекционным шоу. На фасаде здания ИГУ стали появляться образы смертных грехов. «Выползший на поверхность скорпион несколько раз ударил своим жалом по стенам, в конце концов, разрушив здание до основания. Затем из темноты появились силуэты юноши и девушки, слившиеся в поцелуе. Им на смену пришли картины природы, возрождения жизни, полной ярких красок и цветов, символизируя силу любви, верности и преданности. Под конец песни хора красная лента – международный символ движения борьбы со СПИДом – собрала воедино все разрушенные куски здания», – отметили в пресс-службе Центра СПИД.

«Проблема накапливалась годами, поэтому решить её в одночасье не получится, больных уже слишком много, – объясняет главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. – Наша задача – выявить максимальное число тех, кто уже болен, и предотвратить как можно больше новых случаев заболевания. Если посмотреть на нашу работу в целом, мы не делаем по сути ничего нового, а идём тем же путём, которые уже прошли другие страны, справившиеся с эпидемией ВИЧ-инфекции. Это тоже заняло немало времени, но конечный результат оправдал все усилия».

По информации Центра СПИД, в настоящее время в Иркутской области проживает более 35 тыс. человек с вирусом иммунодефицита в организме. В трёх из четырёх случаев передачи ВИЧ причиной становятся незащищённые гетеросексуальные контакты. Болезнь значительно постарела и переместилась в среднюю и старшую возрастную группу. Тем не менее, в течение последних трёх лет заболеваемость на самой проблемной территории – в городе Иркутске – удаётся сдерживать благодаря увеличению и расширению профилактических мероприятий.

Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99.